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Сол х Магнето

Москва, Тверская улица, 12с2

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В стенах Сола обитают разные существа. Чаще всего здесь встречаются неовампиры — те, что оставляют след в большой хронике — так же, как оставили след прошлые поколения, населявшие это место. «Новые» вампиры потому, что уже не падки на поедание людей и пошлость животного образа жизни, но жажда крови все еще бурлит в их ДНК. Сол х Магнето сочетает в себе шик прошлого и футуристичные элементы будущего. Неоновое свечение сливается с аристократической винтажной мебелью, создавая ощущение безвременья. Это место, где каждый элемент интерьера рассказывает свою историю, приглашая гостей стать частью этой таинственной легенды. Режим работы: ПН-СР: Выходной ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-03:00 https://www.solxmagneto.ru/
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