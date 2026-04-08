Бар с атмосферой сериала «Твин Пикс» и отменным абсентом. В камерном зале с красными бархатными занавесями в стиле приемной Чёрного вигвама Дэвида Линча абсент подают в специальных фонтанах со льдом и мятой (такие были популярны во второй половин XIX века). Напиток льётся в бокал, фильтруясь через кубик сахара, который лежит на специальной ложке с отверстиями. Большую часть барной карты естественно занимают чистый абсент и миксы на его основе: 20th Century с джином из цветов эдельвейса, какао-ликёром и винным аперитивом, Death After Noon с игристым вином и клубникой, Samurai Jar с джином и ананасом. Компанию абсенту составляют авторские коктейли с джином, ботаникалами и оригинальными дистиллятами. Например, в отдельном разделе собраны напитки на основе дистиллятов знаменитых парфюмерных ароматов: Tom Ford Aperitivo, Opium Sazerac, Manhattan Fahrenheit, Red Moscow. Внимание, бронировать место за столиком необходимо заранее. Забронировать стол можно по номеру телефона. ПН, ВТ, ВС: Выходной СР-ЧТ: 18:00–00:00 ПТ-СБ: 18:00–02:00