«Сергеич» — камеди-бар на Красных Воротах. Заведение расположилось в исторической высотке прямо у станции метро, на месте банкетного ресторана «Лермонтов». Творческим лидером клуба является стендап-комик Сергей Кутергин — отсюда и название. Здесь регулярно выступают комики с телевизионными бэкграундом, а на разогреве играют кавер-бэнды. В барной карте собрали разливное и бутылочное пиво, коктейльную классику и шоты, линейку крепкого алкоголя и вино. В дополнение готовят разнообразные горячие закуски — от гренок и сырных палочек до тартаров и запечённых мидий. Из более сытного — наваристые супы и пасты, мясные и рыбные стейки, а также бургеры. ежедневно, 12:00–00:00 Сайт: https://www.sergeich.bar/
Карта места...