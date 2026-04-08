Барный проект вне времени и жанров с сильной командой профессионалов из известных баров России. Главная особенность — отсутствие барной карты, так как бармены миксуют алкогольные сочетания по предпочтениям и пожеланиям гостей. Готовят, взяв за основу традиции итальянских напитков, без добавления сиропов и сахара. В Segreto есть собственная лаборатория и джинерия. Каждые выходные организуют вечеринки с диджей-сетами, а на буднях ставят виниловые пластинки. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-03:00 https://segretobar.ru/
Карта места...