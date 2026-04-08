Байкерский бар. Здание можно найти на Третьем Транспортном Кольце, поблизости от железнодорожной станции «Угрешская». Построено оно в виде поезда, стилистика внутреннего пространства бара сочетает фрагменты салуна, паба и некоего авангарда, причем и гости внесли в отделку свой вклад в виде фотографий и сувениров. Кроме недорогой сытной еды и холодного пива здесь можно порадовать себя старыми добрыми настольными играми и послушать выступления музыкантов. Меню бара представлено блюдами домашней кухни. Ночные вечеринки в баре «Night Train» проходят в дружеской, «свойской» атмосфере, танцпол вмещает до 150 человек. Также в баре-поезде имеются столы для игры в покер и бильярд. Сайт: https://vk.link/bar_for_bikers Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ЧТ, ВС: 17:00-00:00 ПТ-СБ: 17:00-05:00
Карта места...