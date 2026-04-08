Рюмочная «Зюзино» – отличное место, где вкусно, недорого, всегда весело и душевно. Заведение повышенной культуры пития, ставшее за несколько лет легендарным благодаря не совсем ординарным людям стоящим у его руля. http://www.ryumochnaya.net/ Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ЧТ: 11:00-00:00 ПТ-СБ: 11:00-1:00 Воскресенье: 12:00-23:00
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Комментарии
Пользователь №15998814 октября 2022, 18:28
Странное место. Драки и быдло. Так и не включили песни которые мы заказывали
Любимая рюмочная! Сплошное быдло, конечно, но зато можно заказывать музыку, взять большущую банку пива, и еда сносная. Зинзивер для скуфов