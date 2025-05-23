Рюмочная в Спасоглинищевском переулке. В напитках здесь собрали порядка 80 бутылок крепкого алкоголя вроде портвейна, грузинских дистиллятов, белорусского и эстонского самогона, армянской тутовой водки — напитка на основе сброженного сока плодов шелковицы. В фирменном списке можно найти настойки «Красный москвич» на бруснике с травой саган-дайля и «Люби и катайся» на вишне и укропе. Разместиться в «Рюмочной мечты» предлагают за круглыми столами или барной стойкой. Сводчатые потолки в рюмочной расписывали вручную. С воскресенья по четверг от 16:00 до 00:00, а по пятницам и субботам до 03:00.