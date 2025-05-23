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Рюмочная Мечты

Москва, Большой Спасоглинищевский пер., 9/1 строение 10

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Рюмочная в Спасоглинищевском переулке. В напитках здесь собрали порядка 80 бутылок крепкого алкоголя вроде портвейна, грузинских дистиллятов, белорусского и эстонского самогона, армянской тутовой водки — напитка на основе сброженного сока плодов шелковицы. В фирменном списке можно найти настойки «Красный москвич» на бруснике с травой саган-дайля и «Люби и катайся» на вишне и укропе. Разместиться в «Рюмочной мечты» предлагают за круглыми столами или барной стойкой. Сводчатые потолки в рюмочной расписывали вручную. С воскресенья по четверг от 16:00 до 00:00, а по пятницам и субботам до 03:00.
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Комментарии

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Глеб
26 июля 2025, 16:13

Сделан интерьер красиво, но маловато для большого количества гостей

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Вадим
3 июля 2025, 19:01

Одни из лучших настоек в городе. Это не про напиться, это про вкусовые рецепторы, "дикий лес #7" вообще что-то невероятное.

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