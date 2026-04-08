Атмосферный рок-бар на Дубровке. Внутри — просторный зал, контактный бар, пластинки и плакаты. Каждую пятницу и субботу на большой сцене проходят живые концерты начинающих рок-музыкантов и популярных кавер-групп. В обширной барной карте собрали всё и сразу — тихие и игристые вина Старого и Нового Света, разливное и бутылочное пиво, коктейльную классику, настойки и биттеры и неплохую подборку виски. Сайт: https://shtopor.bar/ Режим работы: ПН, ВС: Выходной ВТ-ЧТ: 12:00–23:00 Пятница: 12:00–01:00 Суббота: 15:00–01:00
Карта места...