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Рок-бар Штопор

Москва, Шарикоподшипниковская улица, 38с1

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Атмосферный рок-бар на Дубровке. Внутри — просторный зал, контактный бар, пластинки и плакаты. Каждую пятницу и субботу на большой сцене проходят живые концерты начинающих рок-музыкантов и популярных кавер-групп. В обширной барной карте собрали всё и сразу — тихие и игристые вина Старого и Нового Света, разливное и бутылочное пиво, коктейльную классику, настойки и биттеры и неплохую подборку виски. Сайт: https://shtopor.bar/ Режим работы: ПН, ВС: Выходной ВТ-ЧТ: 12:00–23:00 Пятница: 12:00–01:00 Суббота: 15:00–01:00
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