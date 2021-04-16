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Rock'n'Roll Bar

Москва, улица Сретенка, 1с1

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Место, куда каждый приглашается быть самим собой, чтобы полностью прожить свои эмоции и ощутить внутреннюю энергию, требующую проявления. Когда тебе хочется танцевать, когда ты хочешь забыться или когда в тебе живёт та самая сила, что требует выхода и воплощения. Самая ценная особенность бара заключается в том, что тут можно быть собой. Здесь не нужно соответствовать чьим-то ожиданиям, ты просто можешь наслаждаться музыкой, атмосферой, общением. https://rocknrollbar.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 17:00-05:00 СБ-ВС: 17:00-07:00
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Комментарии

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Катерина
24 ноября 2025, 06:24

Звезда только за годную музыку, контингент полный треш (неадекватные засаленные мужики 45+, молодежи нет вообще), еду готовят долго и невкусно

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Оля
16 сентября 2025, 18:04

Лучшее место для танцев!

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Вадим
8 июня 2025, 05:46

Это не пристанище "рокеров в классическом представлении о них", конечно, ни разу) Но место старое и по-своему культовое, на выходных всегда битком, напоминает берлинские бары, где все друг об друга в толпе трутся) любителям коктейлей и танцев однозначно зайдёт)

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Stepan
20 мая 2025, 17:01

Вкусная и недорогая кухня днем, вечеринки с живой музыкой ночью

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Артем
2 ноября 2024, 01:40

Идеальный бар

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Lange Lidiya
26 апреля 2021, 22:04

Соскучились по тяжёлой музыке? Вам сюда! Надевай косуху и вперёд - подпевать Нирвану и Рамштайн. Пристанище рокеров в классическом представлении о них. Готовься танцевать погу в плотном окружении единомышленников. Поссориться не удастся - за порядком следят крепкие парни.

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