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Птица-синица

Москва, Большой Спасоглинищевский переулок, 3с5

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Самый неправильный паб в самом центре Москвы. Интерьер трудно назвать традиционным. В качестве декора тут используются подвешенный к потолку манекен, трековый велосипед, психоделические картины и фигурки щелкунчиков. В барной карте представили внушительную подборку пива и сидра с разных континентов. В дополнение к напиткам — большой выбор закусок вроде битых огурцов, чесночных гренок и острых крылышек, а также сытные сэндвичи и бургеры. Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00-00:00 Пятница: 14:00-02:00 Суббота: 15:00-02:00 Воскресенье: 15:00-00:00
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