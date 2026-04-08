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Прогресс

Москва, улица Гиляровского, 68с1

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Бар-кофейня Прогресс приглашает тебя окунуться в атмосферу любимых вкусов. В истинных традициях бара для тебя приготовили щедрое меню с богатым выбором пива и всевозможными закусками, вкусно дополняющими пенный напиток. Здесь всегда можно выпить с друзьями под ненавязчивую музыку и в целом провести приятный вечер. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-3:00
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Комментарии

н
нелька
14 марта 2022, 03:16

вы что в каждом кафе были

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Максим
7 августа 2021, 13:35

Замечательное место!! С неповторимой атмосферой+ вкусная еда, пиво, и кофе

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