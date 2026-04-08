Бар-кофейня Прогресс приглашает тебя окунуться в атмосферу любимых вкусов. В истинных традициях бара для тебя приготовили щедрое меню с богатым выбором пива и всевозможными закусками, вкусно дополняющими пенный напиток. Здесь всегда можно выпить с друзьями под ненавязчивую музыку и в целом провести приятный вечер. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-3:00