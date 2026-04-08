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Perfumist Bar

Москва, Столешников переулок, 9с1

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Сочетание элементов парфюмерии и собственного уникального пути для создания коктейлей. Демонстрация истинных эмоций с помощью простых, но в тоже время глубоких элементов. Perfumist Bar — концептуальный коктейльный бар у Театральной. Заведение расположилось в Столешниковом переулке на месте закрывшегося бара Smoke&Mirrors. Внутри — камерный атмосферный зал с коммунальной барной стойкой, за которой творится магия создания напитков. В барной карте, оформленной в виде театрального либретто, представлены сложные миксы с парфюмерной структурой из трёх нот — начальной, срединной и шлейфа. В дополнение к напиткам предлагают традиционные европейский закуски вроде томленых оливок, брускетт с ростбифом или мясных и сырных ассорти. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 17:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-03:00 https://www.perfumist.ru/
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