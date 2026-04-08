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На Вина!

Москва, Калашный переулок, 9

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«На вина!» — бар с биодинамическим вином в Калашном переулке. Интерьер выбивается из привычного представления о винотеках — кирпичные стены по-уличному расписаны, а в роли столов выступают ящики из-под бутылок. По выходным здесь проходят вечеринки, периодически устраивают встречи с виноделами. На полках — около 350 наименований, и ассортимент постоянно обновляется. Список вин состоит исключительно из биодинамических, натуральных и органических образцов. К вину предлагают разнообразные закуски — аранчини, сыр или фирменные бутерброды с докторской колбасой собственного производства. Режим работы: ПН-ЧТ: 17:00-01:00 Пятница: 17:00-03:00 Суббота: 15:00-03:00 Воскресенье: 15:00-01:00
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