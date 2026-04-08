Mission — место, где встречаются вкус, осознанность и свобода выбора. Здесь создают культуру растительного образа жизни, в которой нет компромиссов между этикой, экологией и удовольствием. 17 сортов постоянно на кране и 200+ бутылок и банок в холодильнике, Каждый сорт и производитей отбирают лично — по принципам честности состава, чистоты вкуса и этичного происхождения. Всё — 100% веганское. Еда — кухня разных стран в веганской интерпретации. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 13:00–00:00 ПТ-СБ: 13:00–02:00