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Mission

Москва, Спартаковская улица, 3с3

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Mission — место, где встречаются вкус, осознанность и свобода выбора. Здесь создают культуру растительного образа жизни, в которой нет компромиссов между этикой, экологией и удовольствием. 17 сортов постоянно на кране и 200+ бутылок и банок в холодильнике, Каждый сорт и производитей отбирают лично — по принципам честности состава, чистоты вкуса и этичного происхождения. Всё — 100% веганское. Еда — кухня разных стран в веганской интерпретации. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 13:00–00:00 ПТ-СБ: 13:00–02:00
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Комментарии

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Алексей
14 февраля 2021, 02:04

Живу рядом а никак не дойду..

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