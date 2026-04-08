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Mendeleev. Bar & Music

Москва, улица Петровка, 20/1

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Mendeleev Bar & Music представляет собой уникальное музыкальное пространство, где каждый вечер наполнен особенной атмосферой. Музыкальные события занимают особое место в жизни заведения. Здесь регулярно проходят: джазовые концерты в уютной атмосфере, танцевальные вечера с техно-музыкой, специальные мероприятия с приглашёнными артистами. Mendeleev Bar & Music продолжает традиции легендарного места, возрожденного командой Oshi Izakaya. Это не просто бар, а полноценное пространство для отдыха, где можно насладиться авторскими коктейлями, изысканной кухней и разнообразными развлечениями в атмосфере исторического особняка. Режим работы: ВС-ПН: Выходной ВТ-СР: 18:00-00:00 Четверг: 18:00-02:00 ПТ-СБ: 18:00-04:00 https://mendeleev.bar/
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