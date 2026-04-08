Гастрономический формат заведения — casual dining с акцентом на морепродукты и паназию. Начать знакомство с кухней можно с необычного тартара из ягненка с трюфельным кремом или из фарерского лосося с манго и гуакамоле. В ресторане работает устричный бар: здесь на выбор гостей японские и хасанские устрицы и морские ежи. Итальянское направление представлено пастой и ризотто: из интересных сочетаний — ризотто с ароматной тыквой и копченой уткой с горгонзолой. Готовим мясу и рыбу: фланк стейк подаем в перечном соусе с вялеными томатами, а лимонно-имбирного цыпленка дополняет птитимом и белыми грибами. Можно поужинать в расслабляющей обстановке под приятный аккомпанемент живой музыки. В Memo Dine & Bar регулярно выступают популярные российские исполнители. Для закрытых встреч есть вип-зал. вт-чт 12:00–00:00; пт-сб 12:00–03:00 Сайт: https://memobar.ru/
Карта места...
Обманывают в чеке, коктейли один сплошной лед, ну и на десерт тараканы