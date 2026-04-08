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Let's Rock Bar

Москва, улица Кузнецкий Мост, 4/3с1

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Пей, пой, слушай, знакомься и празднуй! :) Яркий тусовочный бар с коктейлями и рок-концертами почти каждый день. Внутри — гранжевое двухуровневое пространство с кирпичной кладкой и музыкальными граффити. Днём заведение работает как приятное городское кафе, а ночью перевоплощается в площадку для рок-концертов и бесшабашных вечеринок до утра. Фишка бара — обширная коллекция коктейлей на роме, виски, джине с текилой и миксов, посвященных хитам известных рок-групп. Ещё наливают перцовку по-ростовски и прочие настойки, крафтовое пиво и разнообразный крепкий алкоголь. Кормят основательно и понятно: бургерами, пиццей, пастой, свиными рёбрышками и говяжьими щечками с пряной сливой. http://letsrockbar.ru/ Режим работы: круглосуточно
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Комментарии

С
Светлана
2 августа 2024, 00:26

Отличный бар! Классная музыка!

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