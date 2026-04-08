Кофейня и коктейльный бар с летней террасой на Пушкинской. Проект работает в двух форматах: в первой половине дня это кофейня «Легендарка» с завтраками и десертами, а вечером — коктейльынй бар. Интерьеры места погружают в сказочную атмосферу на стыке мистики, фэнтези и викторианского стиля: в залах приглушённый свет свечей, стёганые кожаные пуфы, винтажная мебель, а над барной стойкой, сделанной из сруба, возвышается раскидистое дерево. Экстерьеры тоже не отстают: окна бара украсили фигурными ставнями, а на веранде расставили деревянные скамейки с резными узорами. В основном меню — авторские кофейные напитки, горячие блюда и десерты. По утрам накрывают комфортные завтраки. А в барной карте упор сделан на оригинальные коктейли с вау-подачей. В сопровождение к напиткам предлагают элегантные закуски и понятные блюда европейской кухни. https://legendar.moscow/ Режим работы: ПН-ЧТ: 8:00-22:00 Пятница: 8:00-04:00 Суббота: 9:00-04:00 Воскресенье: 9:00-02:00
Карта места...