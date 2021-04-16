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Котельная

Москва, Лесная улица, 20с5

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Оглушительно красивый коктейльный бар от команды Noor Bar. Угоститься в баре можно, как закусками к коктейлям, так и полноценными горячими блюдами. Меню Котельной — это идеальное сочетание вкуса, скорости подачи и фирменного качества. Каждую пятницу и субботу истинные музыкальные гуру дарят тебе эмоции в лучших традициях дип, афро, мелодик и техно-хауса. А легендарные воскресные ритм-энд-блюз вечеринки с танцевальными баттлами и выступлениями звёздных гостей ждут тебя уже глубокой ночью. Арт-департамент стремится к вопиющему совершенству звука и, как следствие, бесперебойному счастью присутствующих. https://kotelnayabar.ru Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00 Воскресенье: 12:00-05:00
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Комментарии

К
Катерина
9 июля 2025, 06:12

Замечательно место, сидели так и за баром, так и за столом. Хорошее обслуживание и замечательная еда, про море коктейлей вообще молчу, высший класс!

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Зарина
20 октября 2024, 03:12

Офигенное место

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Any
1 сентября 2024, 07:02

Очень классное место!!! Музыка шикарна! Ребята работают с душой и заботятся о каждом посетителе! Еда, кальяны и коктейли 🩷

П№
Пользователь №210278
1 декабря 2022, 05:09

Беседа с сотрудником ФК: - Сегодня нет. - А что не так? Прикид не годится? - Нет, всё нормально. - А что тогда?? - Просто сегодня нет. Для информации - мы: трезвые, спокойные, прилично одетые. Неприятно, господа. Возможно людей было много, не поняли, можно было и повежливее.

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Bulochka
11 ноября 2021, 15:36

Бар из Гэтсби)) можно озвучить свои предпочтения и бармен соберёт что-то по вашему вкусу. музыка играет ОЧЕНЬ громко, бар большой, атмосферный. если есть желание собраться и пообщаться -- явно не сюда. познакомиться, потанцевать сюда. Но выпить интересные коктейли -- это да, тут можно

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Lange Lidiya
3 мая 2021, 22:05

Обычный танцевальный бар с закосом на пафос в силу расположения. Неплохой диджейский сет. Фееричная лестница на второй этаж (на каблах на ней только фоткаться, ходить опасно). А от коктейльных платьев и каблуков лучше не отказываться - можно не пройти FC.

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