Комментарии
Офигенное место
Очень классное место!!! Музыка шикарна! Ребята работают с душой и заботятся о каждом посетителе! Еда, кальяны и коктейли 🩷
Беседа с сотрудником ФК: - Сегодня нет. - А что не так? Прикид не годится? - Нет, всё нормально. - А что тогда?? - Просто сегодня нет. Для информации - мы: трезвые, спокойные, прилично одетые. Неприятно, господа. Возможно людей было много, не поняли, можно было и повежливее.
Бар из Гэтсби)) можно озвучить свои предпочтения и бармен соберёт что-то по вашему вкусу. музыка играет ОЧЕНЬ громко, бар большой, атмосферный. если есть желание собраться и пообщаться -- явно не сюда. познакомиться, потанцевать сюда. Но выпить интересные коктейли -- это да, тут можно
Обычный танцевальный бар с закосом на пафос в силу расположения. Неплохой диджейский сет. Фееричная лестница на второй этаж (на каблах на ней только фоткаться, ходить опасно). А от коктейльных платьев и каблуков лучше не отказываться - можно не пройти FC.
Замечательно место, сидели так и за баром, так и за столом. Хорошее обслуживание и замечательная еда, про море коктейлей вообще молчу, высший класс!