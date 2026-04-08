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Кот Шрёдингера

Москва, Большая Дмитровка, дом 32, стр.1

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Может показаться, что он одновременно есть и его одновременно нет. Shelter-бар удивит тебя необычными подачами. «Лампа Аладдина», «Виселица», «Философский камень», «Магнум» – знакомые названия, за которыми следует самый непредсказуемый эксперимент, миксологии от бренд-бармена С.И.Д.Р. Групп Андрея Корнилова.  В интерьере бывшего бомбоубежища столько секретов и загадок. Если хорошо поискать, можно найти дверь в секретный бар ROOM#5. Где барная стойка сделана как летающая тарелка, на стенах – проекция космоса, а земные проблемы уходят на второй план. Режим работы: Вт–Чт: 18:00 – 00:00 Пт–Сб: 18:00 – 03:00 Вс: 18:00 – 00:00 Сайт: https://sidrgroup.ru/shelter-bar-kot-shredingera
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