Может показаться, что он одновременно есть и его одновременно нет. Shelter-бар удивит тебя необычными подачами. «Лампа Аладдина», «Виселица», «Философский камень», «Магнум» – знакомые названия, за которыми следует самый непредсказуемый эксперимент, миксологии от бренд-бармена С.И.Д.Р. Групп Андрея Корнилова. В интерьере бывшего бомбоубежища столько секретов и загадок. Если хорошо поискать, можно найти дверь в секретный бар ROOM#5. Где барная стойка сделана как летающая тарелка, на стенах – проекция космоса, а земные проблемы уходят на второй план. Режим работы: Вт–Чт: 18:00 – 00:00 Пт–Сб: 18:00 – 03:00 Вс: 18:00 – 00:00 Сайт: https://sidrgroup.ru/shelter-bar-kot-shredingera
Карта места...