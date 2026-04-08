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Киц

Москва, Столярный переулок, 3к12

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Проект вдохновлён уличной культурой Берлина, а название переводится с немецкого как «свой район». Главное блюдо местной кухни — донеры в берлинском стиле, лепёшки для которых пекут по немецкому рецепту. Также в меню — сосиски карри-вурст, пинчос с прошутто, батат фри с кетчупом и другие позиции. Барную карту «Киц» открывают тематические коктейли, например «Карл Маркс» на красном вине с колой и «Кадеве» на карамельном роме, хересе и сливках. Кроме того, гостям предлагают и коктейльную классику, немецкое пиво, вина по бокалам и шоты. Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ЧТ: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-06:00 Воскресенье: 14:00-00:00
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