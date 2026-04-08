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Камин

Москва, Малая Сухаревская площадь, 2/4

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«Камин» — «домашний» бар с вечеринками в коммунальной квартире на Сухаревской. Чтобы попасть сюда, нужно позвонить по указанному номеру за полчаса, при входе надеть тапочки, а уходя принято убирать за собой мусор. Внутри — атмосфера 90-х: старинные диваны здесь застелены покрывалами, на столах стоят дисковые телефоны и игровые приставки. Есть отдельная «комната подростка» с пивным баром, «комната бати» с коктейлями и «мастерская деда» с наливками и настойками. Лаконичное меню из 5-6 блюд от Максима Али (Homies Food) регулярно обновляется, а за бар отвечает Илья Карпиков (The Bix, Rumor). Режим работы: Понедельник: выходной ВТ-ВС: 10:00-02:00
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