В 1914 году в Царской России вступает в силу сухой закон. Однако за закрытыми дверями «кабинетов» самая титулованная публика продолжает проводить время в праздности несмотря на запрет. Сегодня бар «Кабинет 3,14» воссоздает дух той эпохи: здесь царит атмосфера тайных свиданий, томных вечеров, где шампанское льется рекой, а гул разговоров не стихает до утра. Попасть внутрь можно через бутик одежды Project 3.14, предварительно забронировав место. Здесь действует дресс-код: деловой, вечерний или элегантный наряд. Время гостей в заведении ограничено по времени: два часа, как в театре, поэтому просят тебя не опаздывать, а в случае непредвиденных обстоятельств сообщить о них по телефону. В баре предусмотрен сервисный сбор в размере 10% от суммы счета, в качестве благодарности бармену, но эта сумма не обязательна, и если она покажется не справедливой, её можно увеличить, уменьшить и полностью убрать. http://kabinet314.ru/ Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 20:00-02:00 ПТ-СБ: 20:00-03:00
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