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John Gilroy's Pub

Москва, Братиславская улица, 6

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Ирландский паб в Марьино, который носит имя известного в начале ХХ века художника и рекламщика пива Гиннесса. Ирландский паб — такая же легенда, как и ирландское пиво. Паб — это не только место, где можно выпить, но и место, где можно пообедать или поужинать с семьёй, встретить друзей и просто отлично провести время. В John Gilroy's Pub постарались создать атмосферу настоящего ирландского паба с вкуснейшим пивом, уютным интерьером, домашней кухней и живой музыкой по выходным. Режим работы: ПН-ЧТ, ПТ: 12:00-01:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00
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Комментарии

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Пользователь №827838
2 августа 2024, 23:37

лучший

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Это просто Иван
21 июня 2021, 13:09

Очень хороший выбор пива. Особенно если вы любите плотное ирландское пиво. Советовать что то на кране точно не буду, ибо вкусовщина, но обязательно попробуйте 12 градусный стаут!)

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