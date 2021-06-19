Ирландский паб в Марьино, который носит имя известного в начале ХХ века художника и рекламщика пива Гиннесса. Ирландский паб — такая же легенда, как и ирландское пиво. Паб — это не только место, где можно выпить, но и место, где можно пообедать или поужинать с семьёй, встретить друзей и просто отлично провести время. В John Gilroy's Pub постарались создать атмосферу настоящего ирландского паба с вкуснейшим пивом, уютным интерьером, домашней кухней и живой музыкой по выходным. Режим работы: ПН-ЧТ, ПТ: 12:00-01:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00