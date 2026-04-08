Большое светлое помещение, где подают пиццу на тонком тесте, рис и лапшу вок, нежнейшие супы и грамотные салаты. Есть вегетарианское меню. Демократичные цены и доставка по всей территории района. Открытые турниры по видео-играм и закрытые вечеринки. Детские праздники и кино не для всех. Трансляции спортивных событий и видео-инсталляции. Вечером сюда подтягиваются ценители коктейлей. Бармены из «Искры» собрали тренды в этой области из всех столиц мира: Коктейли серии «Тини» из Лондона и Токио, «Большой яблочный Мартини» с розмарином и т.д., но наибольшим успехом здесь пользуется фирменный коктейль «Искра». Режим работы: ПН-ЧТ: 10:00-23:00 Пятница: 10:00-06:00 Суббота: 11:00-06:00 Воскресенье: 11:00-23:00 Сайт: https://iskrabar.ru/
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