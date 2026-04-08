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Инта

Москва, улица Остоженка, 14/2

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Бар, где Артур Шустериовас и команда Barpoint «проповедуют» формат бар-тейбла, а основную часть коктейльной карты выстраивают на иммерсивных подачах и сторителлинге. Для создания напитков команда выбирает один из ритуалов, обрядов из жизни народов России, который становится главным лейтмотивом на протяжении года, после чего коктейльная карта полностью обновляется. Тысячи лет назад нога первого человека ступила на территорию современного Урала, и чем больше народов её населяло, тем сильнее обрастала горная земля таинственными легендами и преданиями. Многие века они передавались из уст в уста, и сегодня бар «Инта» рассказывает о некоторых из них через новую коктейльную карту. Режим работы: ПН-СР, ВС: Выходной Четверг: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-03:00
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