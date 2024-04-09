Винный гастробар от Владимира Перельмана, дополненный высокой кухней. Здесь к вину относятся с большим почтением, бережно собирая лучшие образцы со всего мира в винную карту. Впрочем, кухня в этом проекте не отстаёт — удивляют гостей многообразием, среди которого можно найти блюдо для любого повода, настроения и вина. Режим работы: ПН-ПТ: 12:00-00:00 СБ-ВС: 10:00-00:00 https://ilikewine2.ru/
Карта места...
Комментарии
Аноним23 июля 2024, 04:02
Приятное место, хороший выбор вин, подходит для встреч с друзьями и уютных свиданий
Volpetta 🦊10 мая 2024, 06:15
Отравилась там устрицами
Всегда супер
Пользователь № 3498111 января 2022, 02:48
Приятная атмосфера, прекрасное обслуживание, вкусная еда! P.s. завтраки рекомендую особенно)
Аноним30 августа 2021, 04:35
Идеально для завтрака в выходной
Пользователь №472778 июля 2021, 05:56
Красивое место, затерянное среди улочек чуть свернув от метро . С местами в выходной день тяжело, но можно сесть за бар и поболтать с барменом и пропустить рюмочку хорошего портвейна
Уютное🤍