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I like wine

Москва, Тимура Фрунзе, 11, стр. 19

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Винный гастробар от Владимира Перельмана, дополненный высокой кухней. Здесь к вину относятся с большим почтением, бережно собирая лучшие образцы со всего мира в винную карту. Впрочем, кухня в этом проекте не отстаёт — удивляют гостей многообразием, среди которого можно найти блюдо для любого повода, настроения и вина. Режим работы: ПН-ПТ: 12:00-00:00 СБ-ВС: 10:00-00:00 https://ilikewine2.ru/
Карта места...

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Комментарии

А
Аноним
19 июля 2025, 01:10

Уютное🤍

А
Аноним
23 июля 2024, 04:02

Приятное место, хороший выбор вин, подходит для встреч с друзьями и уютных свиданий

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Volpetta 🦊
10 мая 2024, 06:15

Отравилась там устрицами

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Ольга
10 апреля 2024, 03:45

Всегда супер

П№3
Пользователь № 34981
11 января 2022, 02:48

Приятная атмосфера, прекрасное обслуживание, вкусная еда! P.s. завтраки рекомендую особенно)

А
Аноним
30 августа 2021, 04:35

Идеально для завтрака в выходной

П№
Пользователь №47277
8 июля 2021, 05:56

Красивое место, затерянное среди улочек чуть свернув от метро . С местами в выходной день тяжело, но можно сесть за бар и поболтать с барменом и пропустить рюмочку хорошего портвейна

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