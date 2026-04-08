Один шаг — и ты в японском квартале. В интерьере ярко воссоздали руины японского города: винтажная мебель сочетается с эффектом обгорелых стен, которые дополнены графикой с иероглифами, а барная стойка представляет собой арт-объект, напоминающий разрушенную панельную многоэтажку. Бармены миксуют оригинальные коктейли с японским акцентом: «Плывущие облака» на водке с сакурой и фиалкой, «Мураками» на джине с персиком, сенчей и содовой и другие. Кроме того, есть два безалкогольных микса, а также крафтовое пиво, медовуха, небанальные настойки, саке и вино по бокалам. К напиткам предлагают авторские блюда на основе азиатской кухни: острые древесные грибы с ореховым соусом, татаки из говядины с трюфельным майо, кисло-сладкий суп с ананасами, свиные рёбра с хумусом и кокосовым шпинатом. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 15:00-00:00 ПТ-СБ: 15:00-02:00