Harat's Pub — это совместное российско-ирландское детище, где свято чтут традиции, безумно любят пиво и веселье. Большой выбор пива и виски, оригинальных ирландских блюд, а также живая музыка, игры, аутентичный интерьер и дружественная атмосфера. Ирландия, в которую легко попасть, открыв дверь Harat's Pub. Режим работы: пн-вс с 12:00 до 6:00 https://moscow.harats.com/pokrovka
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Истинный паб! Атмосфера располагает попробовать вкуснейшее пиво, а ещё вы наверняка не сможете отказаться от крепких напитков - текилы или егермейстера - которые всегда под рукой (а точнее на поясе в обойме с рюмочками) у особенного официанта.