Гнездо — это особое пространство на крыше шестого этажа дома-коммуны 1929 года, одного из первых в Москве. Когда-то эта крыша была социальной площадкой для жителей: здесь смотрели кино под открытым небом, встречались с соседями, разговаривали и проводили летние дни под солнцем. Продолжая эту историю, здесь бережно сохраняют традиции того времени: живое общение, близость, открытость, новые знакомства, простоту и тонкость человеческих связей. Сегодня Гнездо — это пространство, где можно замедлиться, почувствовать себя частью города и одновременно укрыться от его суеты — место, где формируется живое общение и свободный дух. В центре паровых коктейлей Гнездо ты сможешь почувствовать себя свободным от мирских забот на некоторое время, и позволить себе думать только о приятном. Наедине с собой или среди близких и друзей — атмосфера лаунджа окутает тебя и прогонит ненужные мысли. Сайт ребят: https://gnezdo-bar.com/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 14:00-02:00 ПТ-СБ: 14:00-04:00
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