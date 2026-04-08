Своеобразный институт изучения крепкого напитка открыла команда бренда Gintl. В одном из залов организовали лабораторию с широкой барной стойкой для дегустаций, а в другом — зону отдыха с мягкой мебелью, где удобно проводить лекции. Барная карта, она же «Лабораторная работа №1», посвящена сравнению коктейльной классики и твистов с использованием современных гастрономических техник. Чтобы провести самостоятельный анализ и стать своего рода ученым, достаточно заказать пару из традиционного коктейля, к примеру, негрони, и его местной вариации — Русский Негрони, где вместо одного вермута целый микс, а в качестве дополнения — чернослив копченой сушки. Таким же образом предлагают исследовать гимлет и мартини. В меню — похожая история со смешением необычных ингредиентов и техник приготовления. Эдамаме, краба и зелень соединяют в одном блюде с мятным песто, гребешка и травы — с муссом из чеснока, а фуа-гра переходит в десерты и соседствует с личи, рислингом и козинаком из кедрового ореха. Режим работы: ПН-ВТ: выходной СР-ЧТ: 18:00–00:00 ПТ-ЧБ: 18:00–03:00 Воскресенье: 18:00–00:00 https://taplink.cc/ginstitute
Карта места...