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Geisha Superman

Москва, Тверской б-р, 7

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Секретный бар с японской кухней на Патриарших прудах. Интерьер небольшого помещения выполнен в футуристическом стиле с азиатскими мотивами. Меню в баре «Гейша и супермен» на трёх языках: русском, английском и японском. Основное блюдо здесь — это суши и роллы, ещё, кроме них, подают несколько видов поке и лапши. В баре «Гейша и супермен» собрана коллекция саке и виски, а специальный раздел посвящен крепкому алкоголю из Японии. ежедневно, 18:00–06:00 Сайт: https://geishasuperman.ru/
Карта места...

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Комментарии

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Стас
1 декабря 2025, 17:37

Заведение очень маленькое, но атмосферное) Коктейль Джонни Сильверхенд - топ!

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Гриша
2 декабря 2025, 11:38

чумба рекомендует данное место к посещению?)

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Ксюша
26 января 2025, 05:27

Классный бар, по еде выбор совсем небольшой, но компенсирует интерьер и диджеи :)

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Глеб
5 января 2025, 04:21

За дизайн интерьера - 4 из 5. В остальном очень-очень маленький бар. В выходные придется стоять.

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Макс
26 декабря 2024, 21:07

Цена разнится с качеством. Но с учетом того, что это Патрики пойдет.

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Artem
17 мая 2024, 18:32

Была крутая музыка и интересные коктейли, мне понравилось)

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Юлия
8 ноября 2023, 02:06

Атмосферно. Музыка 🔥

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Anastasia
6 ноября 2023, 23:56

Верхний этаж чисто бар. Внизу зал типа с танцполом, но музыка на любителя.

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Анастасия
4 июня 2023, 18:52

Очень вкусная еда и классный интерьер, но маленькое помещение.

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