Секретный бар с японской кухней на Патриарших прудах. Интерьер небольшого помещения выполнен в футуристическом стиле с азиатскими мотивами. Меню в баре «Гейша и супермен» на трёх языках: русском, английском и японском. Основное блюдо здесь — это суши и роллы, ещё, кроме них, подают несколько видов поке и лапши. В баре «Гейша и супермен» собрана коллекция саке и виски, а специальный раздел посвящен крепкому алкоголю из Японии. ежедневно, 18:00–06:00 Сайт: https://geishasuperman.ru/
Карта места...
Комментарии
чумба рекомендует данное место к посещению?)
Классный бар, по еде выбор совсем небольшой, но компенсирует интерьер и диджеи :)
За дизайн интерьера - 4 из 5. В остальном очень-очень маленький бар. В выходные придется стоять.
Цена разнится с качеством. Но с учетом того, что это Патрики пойдет.
Artem17 мая 2024, 18:32
Была крутая музыка и интересные коктейли, мне понравилось)
Атмосферно. Музыка 🔥
Anastasia6 ноября 2023, 23:56
Верхний этаж чисто бар. Внизу зал типа с танцполом, но музыка на любителя.
Анастасия4 июня 2023, 18:52
Очень вкусная еда и классный интерьер, но маленькое помещение.
Заведение очень маленькое, но атмосферное) Коктейль Джонни Сильверхенд - топ!