В баре «Юность» создали атмосферу, которая идеально отражает дух молодости и современности. Просторное помещение оформлено в стильном минималистичном дизайне с яркими акцентами, которые придают ему живость и динамику. Как говорится, лучше один раз увидеть. Кухня — идеальное сочетание классических и современных блюд, созданных с любовью и вниманием к деталям. Широкий выбор закусок, салатов, основных блюд и десертов. По будням подают гостям бизнес-ланчи. Особое внимание уделили созданию барной карты, которая придётся по душе абсолютно каждому. Берут классические рецепты, добавляют современные ингредиенты, экспериментируют со вкусами и создают новые, идеальные сочетания с большой любовью. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-ВС: 12:00-6:00 https://unostmsk.ru/
Карта места...