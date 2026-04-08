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Dukh Никитская

Москва, Большая Никитская ул., 24/1с5

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Антикварный кальянный бар с авторской кухней. С 2018 года сеть антикварных баров Dukh предлагает насладиться отдыхом в удобной и тёплой атмосфере. Уникальность концепции заключена в целом наборе обстоятельств. Это и музейная атмосфера с использованием классики и гранжа, сочетающего в себе деревенскую простоту, классический шик и нарочитую небрежность. Это и реплики классической живописи кисти Рубенса, Вермеера, Коринта, Репина и других. Это и удобная и продуманная мебель. Но важнейшим элементом концепта было и остается тёплое общение между мастерами и гостями, способное обеспечить высокие стандарты сервиса. Режим работы: круглосуточно
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Комментарии

БА
Богданов Алексей
19 декабря 2023, 00:44

Вкусные кальяны , хорошая обстановка

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