Антикварный кальянный бар с авторской кухней. С 2018 года сеть антикварных баров Dukh предлагает насладиться отдыхом в удобной и тёплой атмосфере. Уникальность концепции заключена в целом наборе обстоятельств. Это и музейная атмосфера с использованием классики и гранжа, сочетающего в себе деревенскую простоту, классический шик и нарочитую небрежность. Это и реплики классической живописи кисти Рубенса, Вермеера, Коринта, Репина и других. Это и удобная и продуманная мебель. Но важнейшим элементом концепта было и остается тёплое общение между мастерами и гостями, способное обеспечить высокие стандарты сервиса. Режим работы: круглосуточно