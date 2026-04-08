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Delicatessen

Москва, Садовая-Каретная улица, 20с2

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Деликатессен кафе и бар в уголке Дурова. За 15 лет работы проект успел удостоиться мировых наград, в том числе попасть в гид Michelin и список Bib Gourmand. Внутри — уютная атмосфера старинного европейского дома: трогательные обои в цветочек, венские стулья, камин, книжные полки и винтажные вещицы. На баре делают классику, миксуют твисты и коктейли по запросу гостя. Кроме того, наливают домашние настойки и вина по бокалам — в коллекции около 20 этикеток из Старого и Нового Света. Сайт: http://delicatessen.bar/ Режим работы: ПН, ВС: Выходные ВТ-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
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