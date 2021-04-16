Живой джаз, рок-н-ролл и рок 7 дней в неделю с танцами на стойке бара, льющимся рекой алкоголем, вкуснейшими стейками, которые маркируются шпажкой с уникальным порядковым номером. Фишкой клуба являются «капсулы времени». Все стены и потолки утыканы записками, конвертами, коробочками и другими контейнерами, в которых посетители оставляют свои пожелания, предсказания, обещания или условия заключенных пари. В нужный день гости возвращаются, находят свою «капсулу» и зачитывают текст. Если де-факто предсказание-пожелание-обещание сбылось, то гости радостно выполняют ритуал, включающий выпивание фирменного коктейля «Сказано-сделано» (от лат. Dictum Faqtum). https://defaqto.ru/ Режим работы: ежедневно 12:00-06:00
Карта места...
Комментарии
Крайне неприветливый персонал, в особенности охранники. Очень мало места, люди буквально ходят по головам друг друга. Но концертная программа и атмосфера действительно приятные
Небольшое заведение, периодически хожу туда послушать разные кавер-группы, посмотреть стендап и пр, мне нравится, уютно )
stereomir12 марта 2023, 01:45
приветливый персонал,хорошая музыка,вернусь еще)
Lange Lidiya3 мая 2021, 21:52
Я попала на ночь в стиле 90х. И это не только про музыку, но и про посетителей. Все танцующие могли спокойно подпеть знакомую песню, чем периодически пользовался диджей. Прелесть заведения в том, что оно работает и наливает 😉, когда большинство заведений в районе Чистых уже закрыто.
Тесно, мало места.