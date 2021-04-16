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DeFAQto

Москва, Сретенский бульвар, 2с1

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Живой джаз, рок-н-ролл и рок 7 дней в неделю с танцами на стойке бара, льющимся рекой алкоголем, вкуснейшими стейками, которые маркируются шпажкой с уникальным порядковым номером. Фишкой клуба являются «капсулы времени». Все стены и потолки утыканы записками, конвертами, коробочками и другими контейнерами, в которых посетители оставляют свои пожелания, предсказания, обещания или условия заключенных пари. В нужный день гости возвращаются, находят свою «капсулу» и зачитывают текст. Если де-факто предсказание-пожелание-обещание сбылось, то гости радостно выполняют ритуал, включающий выпивание фирменного коктейля «Сказано-сделано» (от лат. Dictum Faqtum). https://defaqto.ru/ Режим работы: ежедневно 12:00-06:00
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Комментарии

А
Аноним
15 октября 2024, 01:45

Тесно, мало места.

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Слава
9 сентября 2024, 00:07

Крайне неприветливый персонал, в особенности охранники. Очень мало места, люди буквально ходят по головам друг друга. Но концертная программа и атмосфера действительно приятные

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Нина
29 декабря 2023, 22:14

Небольшое заведение, периодически хожу туда послушать разные кавер-группы, посмотреть стендап и пр, мне нравится, уютно )

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stereomir
12 марта 2023, 01:45

приветливый персонал,хорошая музыка,вернусь еще)

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Lange Lidiya
3 мая 2021, 21:52

Я попала на ночь в стиле 90х. И это не только про музыку, но и про посетителей. Все танцующие могли спокойно подпеть знакомую песню, чем периодически пользовался диджей. Прелесть заведения в том, что оно работает и наливает 😉, когда большинство заведений в районе Чистых уже закрыто.

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