DeFAQto — это клуб от создателей легендарных FAQ-Cafe и ArteFAQ Живой джаз, рок-н-ролл и рок 7 дней в неделю с танцами на стойке бара, льющимся рекой алкоголем, вкуснейшими стейками, которые маркируются шпажкой с уникальным порядковым номером. Фишкой клуба являются «капсулы времени». Все стены и потолки утыканы записками, конвертами, коробочками и другими контейнерами, в которых посетители оставляют свои пожелания, предсказания, обещания или условия заключенных пари. В нужный день гости возвращаются, находят свою «капсулу» и зачитывают текст. Если де-факто предсказание-пожелание-обещание сбылось, то гости радостно выполняют ритуал, включающий выпивание фирменного коктейля Dictum Faqtum («сказано-сделано», лат.). Режим работы: 12:00-06:00