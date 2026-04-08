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Дача Гашека

Москва, Долгоруковская ул., 31 стр. 32

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https://dachagasheka.ru/ Здесь из двадцати кранов льётся настоящее чешское пиво и подаются настойки собственного приготовления (более двадцати видов). Можно попробовать и другие напитки чешского производства: наливки, бальзамы, абсент и вина. А закусить можно лучшими блюдами Праги, приготовленными под руководством шеф-повара Павла Соломатина: утопенцами, гуляшом с кнедликами и вепревым коленом, есть собственная коптильня и колбасный цех. У бара гостей встречает памятник Ярославу Гашеку, а интерьер ресторана украшают его книги и рисунки по его мотивам. Режим работы: ПН-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-03:00 Воскресенье: 12:00-00:00
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