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Chesterfield

Москва, Новый Арбат, 19

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Бар «Chesterfield» расположен в самом центре столицы, на исторически знаменитой улице Новый Арбат. Главная фишка бара — бесчисленное число акций, которые сменяют друг друга ежедневно одна за другой. И конечно, нельзя не упомянуть ставшие уже легендарными вечеринки по средам с бесплатными коктейлями для всех девушек. Большая вместимость зала, разнообразное и доступное меню, удобное месторасположение, ежедневные вечеринки с лучшими ди-джеями и позитивная атмосфера. Понед-Пт: 18:00 — 06:00 Сб, Вскр: 15:00 — 06:00 Сайт: https://chester-bar.ru/
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Комментарии

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Екатерина
11 марта 2025, 17:51

У ребят большие проблемы с обслуживанием. Долго, грустно. Цена не соответствует качеству еды.

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Елена
9 февраля 2025, 20:17

Регулярно хожу на квизы. Как площадка для мероприятий неплохо.

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Екатерина
22 января 2025, 22:15

40 минут ждала чай в чайнике, а потом ещё 20 минут к нему чашку. Неприятный персонал и худшее обслуживание

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Гасанов Вюгар
9 декабря 2022, 16:59

Тут работают обманщики, которые сидят в випке и якобы устраивают на работу в рестораны/клубы, одного зовут Никита и еще есть девушка под два метра, шарашкина контора

П№
Пользователь №154798
30 августа 2022, 22:26

Отвратительные коктейли, бармены не знают ттк , делают на отвали , и они перепутали наш заказ

А
Аноним
8 ноября 2021, 06:11

Еда невкусная, прихожу только поиграть в квиз.

И
Илья
1 июля 2021, 03:42

Да, квизы здесь хорошие, но бар так себе. 5/10

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Никита Чернов
24 мая 2021, 12:10

Кроме того, что это бар, здесь регулярно проводят «Квизы». Поэтому здесь можно не только выпить и потанцевать, но и размять мозги)

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