Бар «Chesterfield» расположен в самом центре столицы, на исторически знаменитой улице Новый Арбат. Главная фишка бара — бесчисленное число акций, которые сменяют друг друга ежедневно одна за другой. И конечно, нельзя не упомянуть ставшие уже легендарными вечеринки по средам с бесплатными коктейлями для всех девушек. Большая вместимость зала, разнообразное и доступное меню, удобное месторасположение, ежедневные вечеринки с лучшими ди-джеями и позитивная атмосфера. Понед-Пт: 18:00 — 06:00 Сб, Вскр: 15:00 — 06:00 Сайт: https://chester-bar.ru/
Карта места...
Комментарии
Регулярно хожу на квизы. Как площадка для мероприятий неплохо.
Екатерина22 января 2025, 22:15
40 минут ждала чай в чайнике, а потом ещё 20 минут к нему чашку. Неприятный персонал и худшее обслуживание
Гасанов Вюгар9 декабря 2022, 16:59
Тут работают обманщики, которые сидят в випке и якобы устраивают на работу в рестораны/клубы, одного зовут Никита и еще есть девушка под два метра, шарашкина контора
Пользователь №15479830 августа 2022, 22:26
Отвратительные коктейли, бармены не знают ттк , делают на отвали , и они перепутали наш заказ
Аноним8 ноября 2021, 06:11
Еда невкусная, прихожу только поиграть в квиз.
Да, квизы здесь хорошие, но бар так себе. 5/10
Никита Чернов24 мая 2021, 12:10
Кроме того, что это бар, здесь регулярно проводят «Квизы». Поэтому здесь можно не только выпить и потанцевать, но и размять мозги)
У ребят большие проблемы с обслуживанием. Долго, грустно. Цена не соответствует качеству еды.