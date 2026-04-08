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Буфет

Москва, ул. Александра Солженицына, д. 3

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Современная рюмочная с душой, где ждут атмосферные вечера за игрой в Дженгу и другие настольные игры, топовые европейские блюда, авторские настойки и нашумевшие милк-панч коктейли. Меню представлено настоящими хитами европейской кухни. В разделе с закусками — сырные шарики с чили соусом, чикен-попкорн, паштет из куриной печени и цезарь с куриным бедром. На первое можно взять наваристый борщ и классический том ям. В качестве основного блюда — сочные стейки, рёбра в глазури с битыми огурцами, куриное бедро в хоспере с картофельной вафлей. Для быстрого перекуса предлагают бургеры и шаверму. Вечера в баре Буфет проходят весело и атмосферно: с играми в Мафию, вечеринками, караоке, творческими мероприятиями. С утра приглашают на завтраки, а в обед по будням — на деловые ланчи по специальным ценам. В летнее время открывается просторная терраса. https://buffetbar.ru/ Режим работы: круглосуточно
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