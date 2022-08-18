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Эскобар

Москва, ул. Сергия Радонежского, 15-17, строение 17

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Ресто-бар с неординарной кухней, по-настоящему живой музыкой и байкерским духом. Концерты и дискотека до утра каждые выходные. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-05:00 Сайт: https://escobar.moscow/
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Комментарии

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Кристина
7 февраля 2024, 03:54

Часто в этом баре выступает кавер-группа Dark Secret Love. Это огонь-пожар! Ребята виртуозно зажигают толпу трибьютами Rammstein, Metallica, КиШ, Русский рок и др.)

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Екатерина
20 декабря 2023, 22:28

Замечательное место, каждое посещение – дикий восторг! 😍 Очень вкусно, персонал вежливый, интерьер – пушка)

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bice
18 августа 2022, 18:01

Самый уютный бар в городе

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