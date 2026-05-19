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Про событие
Альма, Эрика, Ангелика и Нелли — четыре женщины из разных эпох, начиная с времён Первой мировой войны и заканчивая нашими днями. Каждая из них провела детство или юность в одном и том же поместье в Альтмарке. Исследуя собственное настоящее, они постепенно обнаруживают следы прошлого и открывают загадки, которые объединяют их судьбы. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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