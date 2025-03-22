Комики-импровизаторы не заготовили ни одной шутки или сцены, вся история создаётся здесь и сейчас на основе предложений от зрителей. Лиза Иванова — импровизатор и комик, импров-тренер, основатель команды «По щелчку» и Клим Климентьев — импровизатор и стендап-комик, импров-тренер, креативный парень из Калининграда, сыграют целый импровизационный спектакль с классной историей, шутками и зумерским вайбом. СДВГ-спектакль начинается! Импровизационное шоу — это всегда приключение, ты готов (а) к вечеру историй и приколов? Сбор гостей — 19.30 Начало — 20.00