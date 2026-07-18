Совместное летнее путешествие «Зорьки и Быть деревом — это здорово» (It’s Good to be a Tree). В эту ночь объединят артистов, чьё видение электроники выходит за рамки привычных клубных стандартов. Главным гостем события станет Lemurian — музыкант из Тулума с перуанскими корнями. Резидент знакового Vagalume и основатель Cosmic Awakening — лейбла № 1 в жанре органического хауса/даунтемпо на Beatport по числу релизов. За плечами артиста сеты на Бернинг Мэг и гастроли по всей планете. Вместе с ним за пультом всю ночь — друзья и резиденты лейбла. Диджеи: Lemurian (Mex/Per) • Betelgeize • Daniel Hokum • Last Gentleman on Playa Дресс-код: коктейль, глэм, кэжуал шик.