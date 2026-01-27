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Знакомый незнакомец

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+

Про событие

Имя Корнея Ивановича Чуковского известно, пожалуй, каждому человеку, говорящему на русском языке. Именно с его детских сказок «Крокодил», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей» и других все начинаем знакомство с отечественной словесностью. Однако, огромная часть его литературного наследия была и остается малознакомой многим читателям. На лекции поговоришь о Чуковском — знаменитом критике Серебряного века, Чуковском — переводчике, филологе, авторе книг о детской психике и русском языке, многолетнем исследователе Николая Некрасова. Конечно, вспомнишь и сказки. «Вы неисчерпаемы» — говорил о Корнее Ивановиче художник Илья Репин. Лекцию проведёт Георгий Крючков — Музейный работник, филолог. Научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (отдел «Музейный центр Дом Корнея Чуковского в Переделкине»). Аспирант Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.

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