Имя Корнея Ивановича Чуковского известно, пожалуй, каждому человеку, говорящему на русском языке. Именно с его детских сказок «Крокодил», «Мойдодыр», «Телефон», «Бармалей» и других все начинаем знакомство с отечественной словесностью. Однако, огромная часть его литературного наследия была и остается малознакомой многим читателям. На лекции поговоришь о Чуковском — знаменитом критике Серебряного века, Чуковском — переводчике, филологе, авторе книг о детской психике и русском языке, многолетнем исследователе Николая Некрасова. Конечно, вспомнишь и сказки. «Вы неисчерпаемы» — говорил о Корнее Ивановиче художник Илья Репин. Лекцию проведёт Георгий Крючков — Музейный работник, филолог. Научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля (отдел «Музейный центр Дом Корнея Чуковского в Переделкине»). Аспирант Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.