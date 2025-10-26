В рамках цикла мастер-классов по уфтюжской росписи пройдет мастер-класс по созданию расписной шкатулки. Уфтюжская роспись яркая и жизнерадостная: переплетение трав, цветов, линий орнамента отражает мироощущение русского человека. За 2 часа каждый участник распишет небольшую шкатулку уфтюжскими узорами под руководством мастера. Все материалы предоставляются. Ольга Показеева — историк, этнограф и художник познакомит гостей с самобытной росписью Русского Севера.