Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
В рамках цикла мастер-классов по уфтюжской росписи пройдет мастер-класс по созданию расписной шкатулки. Уфтюжская роспись яркая и жизнерадостная: переплетение трав, цветов, линий орнамента отражает мироощущение русского человека. За 2 часа каждый участник распишет небольшую шкатулку уфтюжскими узорами под руководством мастера. Все материалы предоставляются. Ольга Показеева — историк, этнограф и художник познакомит гостей с самобытной росписью Русского Севера.
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