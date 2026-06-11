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Полицейские находят на заброшенном складе видеокассеты — и груду тел. Хоррор-антология от мастеров жанра. Это будет другая грань исследования феномена «проклятых видеокассет». Самый заметный хоррор последних лет, найденный на плёнке, кропотливо воссоздавший атмосферу ранних фильмов ужасов этого направления. Интересное сочетание эффекта видеомагнитной ленты и съёмки на цифровые камеры. Структура этой антологии мимикрирует под пять найденных кассет. Все пять эпизодов были отсняты разными режиссёрами. Куратор показа — японист и диггер редких хорроров Владимир Журавель. Вход: регистрация и донат от 100 ₽. Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/novembercinema/1299
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