Тренировки по зимнему плаванию для начинающих и продолжающих по субботам и воскресеньям с 10.00 до 13.00 на Гребном канале. Взять с собой: купальник (плавки), очки, шапочку, полотенце, тапочки. При выходе к зимнему бассейну сообщить инструктору свою фамилию и имя. Занятия проходят при сопровождении тренера или инструктора. Правила зимнего плавания на Гребном канале Москва: Перед началом занятий каждый проходит инструктаж по технике безопасности, оформляет расписку об ответственности и дает согласие на обработку персональных данных. Выход на лед запрещен. Выход на лед и нахождение у зимнего бассейна занимающимся разрешается только в сопровождении тренера и спасателя во временной интервал, выделенный для проведения тренировки. Проведение самостоятельных холодовых тренировок запрещено. На плавательной дорожке зимнего бассейна одновременно может находиться не более 2 (двух) занимающихся. Во время каждой тренировки занимающийся может преодолеть не более двух дистанций. Максимально допустимая дистанция для начинающих — 50 м. Общая совокупность дистанций не может превышать 200 м и более 6 мин. Требования инструктора, тренера, спасателя на бортике обязательны к выполнению вне зависимости от преодоленной дистанции. Оформление билета на тренировку подтверждает ознакомление с правилами и готовность их выполнения. Стоимость: 350 руб. — предварительная оплата; 500 руб. — оплата в день тренировки.