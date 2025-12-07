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  1. Москва
  2. События

Зима — время сказок и ожидания чудес

уточняй у организатора

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

«Перо Жар-Птицы» коммуникативно-психологическая игра, путеводитель для тех, кто находится в поиске партнёра/ши для отношений. Множество сказочных сюжетов рассказывает о том, как герой или героиня, пройдя череду испытаний, обретают отношения и полцарства в придачу. А что если представить себя одним из них и посмотреть на свою жизнь, как на сюжет такой вот сказочной истории? Что тогда расскажет о нас наша сказка? Пусть зимнее путешествие за пером Жар-Птицы поможет найти путь к любви. Ты отправишься в дорогу в компании таких же «искателей», которые помогут лучше понять причины отсутствия партнёра, а главное - как его/её найти. В процессе игры: — обсудят, зачем вообще нужны отношения; — разберёшься, какие сложности мешают построить отношения сейчас; — выполнишь задания волшебных существ, которые помогут лучше понять себя; — получишь подарки, которые помогут в поиске партнёра/партнёрши; — посмотришь, какие эмоции связаны с отношениями и какие установки есть на этот счёт; — построишь пошаговый план выхода из одиночества. Где: м. Новослободская

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