«Перо Жар-Птицы» коммуникативно-психологическая игра, путеводитель для тех, кто находится в поиске партнёра/ши для отношений. Множество сказочных сюжетов рассказывает о том, как герой или героиня, пройдя череду испытаний, обретают отношения и полцарства в придачу. А что если представить себя одним из них и посмотреть на свою жизнь, как на сюжет такой вот сказочной истории? Что тогда расскажет о нас наша сказка? Пусть зимнее путешествие за пером Жар-Птицы поможет найти путь к любви. Ты отправишься в дорогу в компании таких же «искателей», которые помогут лучше понять причины отсутствия партнёра, а главное - как его/её найти. В процессе игры: — обсудят, зачем вообще нужны отношения; — разберёшься, какие сложности мешают построить отношения сейчас; — выполнишь задания волшебных существ, которые помогут лучше понять себя; — получишь подарки, которые помогут в поиске партнёра/партнёрши; — посмотришь, какие эмоции связаны с отношениями и какие установки есть на этот счёт; — построишь пошаговый план выхода из одиночества. Где: м. Новослободская