[отменено] Женский StandUp концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Приходи на Женский StandUp концерт, где лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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Отмена концерта, девочки передумали выступать!)