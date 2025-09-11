Приходи на Женский StandUp концерт, где лучшие девчата — комики поделятся своими остроумными наблюдениями о жизни, любви и отношениях. Тебя ждут смешные истории, откровенные шутки и заряд позитива на весь вечер. Это идеальный повод прийти вместе с девушкой или друзьями. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришли компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.